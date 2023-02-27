وزارة الرياضة المصرية تُقر بعزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك وتطالب باختيار بديل له
خاطبت وزارة الرياضة المصرية مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لاختيار القائم بأعمال رئيس النادي، بعد الحكم بحبس مرتضى منصور رئيس النادي.
ووجهت وزارة الرياضة المصرية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجزيرة، خطابًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تخطره فيه بتنفيذ ما جاء من الوزارة، بإعمال المجلس لشؤونه نحو عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء في خطاب الوزارة؛ من أجل إخطارها بما تم في هذا الشأن.
وجاء الخطاب على النحو التالي:
بالإشارة إلى صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بحبس السيد / مرتضى محمد أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وبناءً على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة تطبيقاً لنص المادة (٤١) من اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۷، على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: -
1- اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. ولما كان ما تقدم - وكانت اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية سالفة الذكر قد قضت بزوال العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأناط بمجلس إدارة النادي إصدار قرار بذلك على أن يتم إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب.
وبناء عليه تمت الموافقة على تكليف مديريتكم الموقرة نحو إعمال شؤونها في ضوء ما تقدم والعرض وذلك تحت إشراف قطاع الرياضة.
مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
۲- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار ممثله في وزارة الشباب والرياضة. لذا يتعين على مجلس الإدارة إعمال شؤونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
كما أرسلت مديرية الشباب والرياضة خطابًا آخر لنادي الزمالك لتنفيذ ما جاء في خطاب الوزارة، وجاء كالتالي:
السيد الأستاذ/ المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية
نتشرف أن نرفق لسيادتكم ما ورد إلينا من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بخصوص قيام مجلس الإدارة بإعمال شؤونه نحو عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء بكتاب وزارة الشباب والرياضة بكل دقة وإفادتنا بما تم حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار الوزارة في هذا الشأن
يذكر أن محكمة النقض قضت يوم السبت الماضي بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ والحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
كما رفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور مدعيا فيها صدور حكمين متناقضين من المحكمة الاقتصادية ومحكمة جنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
ونظرت محكمة النقض طعني منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص بعد حضوره إلى مقر محكمة النقض وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.. ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل رئيس الزمالك للسجن لتنفيذ فترة عقوبته.