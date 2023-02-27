وزارة الرياضة المصرية تُقر بعزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك وتطالب باختيار بديل له

ووجهت وزارة الرياضة المصرية، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجزيرة، خطابًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تخطره فيه بتنفيذ ما جاء من الوزارة، بإعمال المجلس لشؤونه نحو عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء في خطاب الوزارة؛ من أجل إخطارها بما تم في هذا الشأن.

وجاء الخطاب على النحو التالي:

بالإشارة إلى صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بحبس السيد / مرتضى محمد أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وبناءً على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة تطبيقاً لنص المادة (٤١) من اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۷، على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: -

1- اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. ولما كان ما تقدم - وكانت اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية سالفة الذكر قد قضت بزوال العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأناط بمجلس إدارة النادي إصدار قرار بذلك على أن يتم إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسيير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب.

وبناء عليه تمت الموافقة على تكليف مديريتكم الموقرة نحو إعمال شؤونها في ضوء ما تقدم والعرض وذلك تحت إشراف قطاع الرياضة.

مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

۲- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار ممثله في وزارة الشباب والرياضة. لذا يتعين على مجلس الإدارة إعمال شؤونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير