ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يحقق فوزا دراميا على فروسينوني (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على ضيفه فروسينوني اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي على أليانز ستاديوم.

وتقدم دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل المغربي وليد شديرة للفريق الضيف من ضربة رأس.

وتقدم ماركو بريشيانيني لفروسينوني في الدقيقة 27، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة خاطفة، قبل أن يعود دوشان فلاهوفيتش ويسجل الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 32 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل دانيلي روغاني هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 9+5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليحصد اليوفي النقاط الثلاث.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 57 نقطة من 26 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي لعب 24 مباراة.

في حين يملك فروسينوني 23 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ16.