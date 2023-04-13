بعد 8 أشهر فقط: أولمبياكوس يعلن إنهاء عقد خاميس رودريغيز
أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنهاء عقد لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز بعد ثمانية أشهر فقط قضاها في النادي.
وانتقل اللاعب السابق في صفوف موناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي إلى اليونان في بداية الموسم الجاري، لكنه غادر بعدما لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ تعرضه للإصابة في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وذكر النادي اليوناني في بيان له: "خاميس سيظل دائماً جزءاً من النادي وعضوًا في عائلة الأحمر والأبيض، نود شكره على خدماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وفي رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال خاميس: "أريد أن أوجه الشكر للجميع على الوقت الذي قضيناه سوياً".
وأضاف: "رغم أننا سنسير في طرق متفرقة، أشعر وأنني سأكون دائماً عضواً مرحباً به في هذه العائلة، أتمنى كل التوفيق لأولمبياكوس وكل النجاح في المستقبل".
وانضم النجم الكولومبي لصفوف أوليمبياكوس قادمًا من الريان القطري، والذي ارتدى قميصه في سبتمبر 2021 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.
وخاض خاميس الموسم الماضي 9 مباريات مع الفريق القطري سجّل خلالها 3 أهداف.
وارتدى رودريغيز، البالغ 30 عامًا، ألوان كل من إينفيغادو الكولومبي وبانفيلد الأرجنتيني وبورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي.
كما لعب رودريغيز على سبيل الإعارة لمصلحة بايرن ميونخ الألماني.