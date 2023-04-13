بعد 8 أشهر فقط: أولمبياكوس يعلن إنهاء عقد خاميس رودريغيز

وانتقل اللاعب السابق في صفوف موناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي إلى اليونان في بداية الموسم الجاري، لكنه غادر بعدما لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ تعرضه للإصابة في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وذكر النادي اليوناني في بيان له: "خاميس سيظل دائماً جزءاً من النادي وعضوًا في عائلة الأحمر والأبيض، نود شكره على خدماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وفي رسالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال خاميس: "أريد أن أوجه الشكر للجميع على الوقت الذي قضيناه سوياً".

وأضاف: "رغم أننا سنسير في طرق متفرقة، أشعر وأنني سأكون دائماً عضواً مرحباً به في هذه العائلة، أتمنى كل التوفيق لأولمبياكوس وكل النجاح في المستقبل".