ترتيب الدوري التونسي: هدف آدم قرب يصعد بالأفريقي إلى مرحلة التتويج
أحرز آدم قرب هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الأفريقي الفوز 1/0 على ضيفه مستقبل الرجيش بالمجموعة الثانية وضمان التأهل إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري التونسي الممتاز اليوم الأحد.
وبدت المباراة في طريقها للتعادل إلى أن نفذ القائد وسام بن يحيى ركلة ثابتة حولها قرب بضربة رأس باتجاه المرمى لكن وسيم صيود مدافع مستقبل الرجيش لمسها برأسه لتمر من فوق الحارس إلى داخل الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع الأفريقي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة متقدما بخمس نقاط على مستقبل سليمان الذي انتصر 1/0 على مستقبل بوزيد.
وبقي مستقبل الرجيش في المركز الأخير بالمجموعة بست نقاط بعدما تلقى الخسارة السابعة على التوالي وتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.
وعاد اتحاد بنقردان بفوز صعب 1/0 على الاتحاد المنستيري بهدف رفيق الكامرجي في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة مثل مضيفه.
وخسر الأولمبي الباجي 1/0 أمام مضيفه نجم المتلوي ليتراجع إلى المركز الثالث وله 24 نقطة.
ويحتل نجم المتلوي المركز السادس برصيد 16 نقطة متقدما بسبع نقاط على أولمبيك سيدي بوزيد.
وفي المجموعة الأولى، فرط الترجي حامل اللقب في تفوقه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه اتحاد تطاوين.
ومنح رائد بوشتيبة التقدم للترجي في الدقيقة 39 قبل أن يعزز زميله محمد علي بن حمودة من تفوق الفريق الضيف بعد 11 دقيقة من الاستراحة.
وأعاد محمود ديالو الأمل لاتحاد تطاوين عندما قلص الفارق في الدقيقة 74، وأكمل اللاعب ذاته عودة صاحب الأرض بهدف في اللحظات الأخيرة.
وفشل الترجي في استغلال تعادل النجم الساحلي بدون أهداف في ملعب هلال الشابة متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.
ويتصدر النجم المجموعة برصيد 29 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الترجي، وضمنا بالفعل التأهل إلى مرحلة المنافسة على اللقب.
واحتاج الصفاقسي إلى ركلة جزاء متأخرة ليتعادل 1/1 مع أمل حمام سوسة، فيما فاز الملعب التونسي 2/1 على البنزرتي.
ويحتل اتحاد تطاوين المركز الثالث وله 18 نقطة متقدما بأربع نقاط على أمل حمام سوسة رابع الترتيب.
ويأتي الملعب التونسي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة مثل الصفاقسي والبنزرتي.