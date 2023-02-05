ترتيب الدوري التونسي: هدف آدم قرب يصعد بالأفريقي إلى مرحلة التتويج

أحرز آدم قرب هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الأفريقي الفوز 1/0 على ضيفه مستقبل الرجيش بالمجموعة الثانية وضمان التأهل إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري التونسي الممتاز اليوم الأحد.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل إلى أن نفذ القائد وسام بن يحيى ركلة ثابتة حولها قرب بضربة رأس باتجاه المرمى لكن وسيم صيود مدافع مستقبل الرجيش لمسها برأسه لتمر من فوق الحارس إلى داخل الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأفريقي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة متقدما بخمس نقاط على مستقبل سليمان الذي انتصر 1/0 على مستقبل بوزيد.