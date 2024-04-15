تحذير شديد من مدرب الترجي التونسي قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتقد البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي أداء لاعبيه في المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد المنستيري، الأحد، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الصراع على لقب الدوري التونسي للمحترفين، محذرا إياهم من مغبة تكرار السيناريو ذاته في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وخسر الترجي، متصدر الدوري نقطتين مهمتين في طريقه نحو استعادة لقب الدوري، بعدما تعادل بهدف لمثله أمام مضيفه الاتحاد المنستيري في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل البرازيلي رودريغو رودريغيز هدف الترجي الأول في الدقيقة 38 من المباراة، لكن مدافع الاتحاد عدنان اليعقوبي نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقتنص فريقه نقطة ثمينة بعد أن كانت المباراة تسير نحو فوز الفريق الأحمر والأصفر.

وفيما هاجم مشجعو الترجي التونسي المدرب البرتغالي بسبب ما اعتبروه تراجعا كبيرا إلى الدفاع في الشوط الثاني، ألقى ميغيل كاردوزو باللوم على لاعبيه، مؤكدا أن الثقة المفرطة التي تعاملوا بها مع آخر أطوار المباراة كانت سببا في قبول هدف التعادل.

ووجه كاردوزو رسالة تحذير للاعبين قبل مواجهة السبت أمام صن داونز قائلا إن "الثقة الزائدة والغرور كفيلان بأن يخرجا النادي عن أهدافه ورهاناته خلال الموسم الحالي وخصوصا التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

وقالت مصادر مقربة من الترجي إن كاردوزو عقد اجتماعا مطولا مع لاعبيه طالب خلاله بالتحلي بالجدية والواقعية عند مواجهة صن داونز.

ويراهن الترجي التونسي، السبت، على الخروج بنتيجة إيجابية عندما يلتقي صن داونز حامل اللقب في 2016، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على أن يلتقي الفريقان إيابا في بريتوريا بعد أسبوع.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، سنوات: 1994 و2011 و2018 و2019.

ويحتل الترجي، محليا، المركز الأول في ترتيب مرحلة التتويج باللقب في الدوري التونسي برصيد 13 نقطة متقدما بست نقاط على أقرب منافسيه الاتحاد المنستيري.