رونالدو يدعو نجله لتعلم تنفيذ الضربات الثابتة (فيديو)

وانتقل رونالدو إلى النصر، في يناير من العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

رونالدو وصل إلى صدارة هدّافي العام 2023 متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه، في العام 2023، بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.

كما يتألق نجله كريستيانو رونالدو جونيور مع نادي النصر السعودي تحت 14عامًا.

وسجل كريستيانو جونيور أكثر من هدف مع النصر تحت 14 عامًا هذا العام.

وفي بداية تواجده في السعودية لعب نجل رونالدو لأكاديمية مهد، ثم وقَّع عقدًا مع النصر السعودي ليصبح رابع نادي يمثله بعد ريال مدريد، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد.