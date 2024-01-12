رونالدو يدعو نجله لتعلم تنفيذ الضربات الثابتة (فيديو)
وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدعوة إلى نجله، لتعلّم تنفيذ الضربات الثابتة داخل أرض الملعب.وكتب رونالدو تحت الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي بموقع "إنستغرام": "كريس.. شاهد وتعلم".
وظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي وقائد الفريق، مؤخرًا، وهو يقوم بالتدريبات وتنفيذ ضربة ثابتة.
وخلال تواجده في السعودية قام رونالدو بدعوة ابنه إلى تنفيذ ضربة ثابته كما يفعل والده.
وقام رونالدو بتسديد الضربة الثابتة في الشباك واحتفل مع نجله، الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره.
وكتب رونالدو تحت الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي بموقع "إنستغرام": "كريس.. شاهد وتعلم".
وانتقل رونالدو إلى النصر، في يناير من العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
رونالدو وصل إلى صدارة هدّافي العام 2023 متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه، في العام 2023، بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.
كما يتألق نجله كريستيانو رونالدو جونيور مع نادي النصر السعودي تحت 14عامًا.
وسجل كريستيانو جونيور أكثر من هدف مع النصر تحت 14 عامًا هذا العام.
وفي بداية تواجده في السعودية لعب نجل رونالدو لأكاديمية مهد، ثم وقَّع عقدًا مع النصر السعودي ليصبح رابع نادي يمثله بعد ريال مدريد، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد.