دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتعادل أمام كوبنهاغن ومكابي يهزم يوفنتوس ويعقد موقفه

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يتأهل رسميا لدور الـ16 في حال فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية في المباراة التي تقام في وقت لاحق.

مكابي حيفا يهزم يوفنتوس ويعقد موقفه

وفي مباراة أخرى فاز فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسجل هدفي ماكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة و42.

وحصد ماكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.