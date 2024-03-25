هويبيرغ يدفع الحكم ويُسقطه أرضًا في مباراة ودية (فديو)

دفع بيير إميل هويبيرغ نجم توتنهام الحكم خلال تعادل منتخب بلاده الدنمارك مع سويسرا في مباراة ودية.

وكان الحكم يقف بين هويبيرغ والكرة، ولم يتردد اللاعب في دفع الحكم للحصول على الكرة، في تصرف غريب.

ووقع الحادث خلال التعادل السلبي لمنتخب الدنمارك في مباراة ودية على أرضه أمام سويسرا.

وكان من اللافت أن الحكم لم يعاقب هويبيرغ.

ولعب هويبيرغ 84 دقيقة، كما شارك أساسيًا نجمي مانشستر يونايتد راسموس هويلوند، وكريستيان إريكسن.

وتعليقًا على دفع هويبيرغ للحكم، كتب أحد المستخدمين على منصة "X": "بالتأكيد سيحصل على بطاقة حمراء إذا فعل ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز".

في حين علق ثانٍ: "كان فعله مبررًا تمامًا"، وكتب ثالث: "لكي أكون منصفًا.. لقد سئمت من الحكام الذين يعيقون الطريق، أشعر أنهم لا يحاولون جاهدين بما يكفي لتجنب ذلك".

وشارك هويبيرغ في 27 مباراة مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، لكن 6 منها فقط جاءت ضمن التشكيلة الأساسية.

وعلى الرغم من ارتبطه بمغادرة توتنهام، في يناير الماضي، فقد أكد اللاعب الدنكاركي ومحاميه أنه سيبقى وسيواصل "القتال" من أجل مكانه في تشكيلة السبيرز.

وقال في وقت سابق من هذا الموسم: "أشعر بالتأكيد أنني أستطيع مساعدة الفريق، مرة أخرى، أظهرت أنني جاهز وبالطبع مثل الجميع أريد أن أبدأ في كل مباراة، ليس هناك سر في ذلك".

وأضاف: "نحن جميعًا طموحون، ولكن أعتقد أن الشيء المهم هو أن نبقى طموحين نيابة عن الفريق".

ويملك هويبيرغبخبرة كبيرة على المستوى الدولي، حيث شارك مع منتخب بلاده في 74 مباراة.

وتابع: "هذا هو الشيء الرئيس الذي يمكننا جميعًا أن نحافظ عليه من طموحاتنا من منظور الفريق، علينا جميعًا أن نؤدي من أجل الفريق".

وواصل لاعب الدنمارك: "المفتاح هو أننا نلعب من أجل شيء ما، لقد قلت دائمًا في الماضي كما أقول الآن، إن ما يدفعني هو هدف القتال من أجل شيء ما، وأشعر بالتأكيد أن توتنهام يقاتل من أجل شيء ما".

ويعود منتخب الدنمارك للعب، يوم الثلاثاء، عندما يستضيف جزر فارو في مباراة ودية.

ويشارك منتخب الدنمارك، في يورو 2024، في المجموعة الثالثة مع إنجلترا، وسلوفينيا، وصربيا.