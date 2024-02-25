لاعب يهدر هدفًا محققًا في مرمى خالٍ من حارسه (فيديو)

أهدر جوشوا جيفري، لاعب فريق سنترال كوست مارينرز، أغرب فرصة محققة لتسجيل هدف ومرمى منافسه ملبورن فيكتوري، خالٍ تمامًا من حارسه، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد، في الدوري الأسترالي لكرة القدم.

وجمعت المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة الـ18، إذ شهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء إثارة غريبة، وتقدم حارس فريق ملبورن فيكتوري لدعم هجوم فريقه في منطقة جزاء سنترال كوست.

ولكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة على مرماه، وتلقاها جوشوا جيفري وانطلق نحو المرمى الخالي تمامًا، لكنه تردد للحظات لكي يودعها الشباك، ليعود سريعًا مدافع فريق ملبورن فيكتوري، الذي وقف أمام خط المرمى ومنع تسديدة اللاعب، لترتد مرة أخرى لجوشوا الذي سددها مرة ثانية ولكن في العارضة، وسط صيحات استهجان من الجمهور غير المصدق لعدم تسجيل اللاعب الكرة من البداية في الشباك.