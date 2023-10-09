اتحاد الكرة الليبي يهدد اللاعبين بالإيقاف حال التهرب من المنتخب

"رابعًا- يؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه لن يتهاون في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة المنتخبات الوطنية المعتمدة لدى الاتحاد الليبي والصادرة بتاريخ 17 أغسطس 2010 من أجل مصلحة المنتخب، والتي تصل فيها العقوبات إلى حد إيقاف اللاعب عن اللعب مع ناديه لمدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية طبقاً لنص المادة (53) والتي تنص على (يعاقب الرياضي الذي تجرى دعوته للمنتخب الوطني الأول، ويمتنع عن تلبية الاستدعاء، أو يرفض اللعب للمنتخب بالإيقاف عن اللعب مع فريقه لمدة ستة أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها (4500 دينار ليبي) أربعة آلاف وخمسمائة دينار ليبي، ويستمر الإيقاف بعد انتهاء المدة إلى أن يتقدم كل من اللاعب والنادي المنتمي إليه بالاعتذار كتابيا عن الغياب السابق والتعهد بعدم تكرار ذلك".

"كما تنص المادة (56) من اللائحة نفسها على أنه (يجوز للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، توقيع أي جزاءات أخرى في حق أي رياضي من المنتخبات الوطنية، أو أعضاء الجهاز الإداري أو الفني أو الطبي في الحالات والمخالفات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة)".

خامسًا- الاتحاد الليبي لن يعتدّ بأي بيانات أو قرارات تصدر عن أي لاعب باعتزال اللعب دوليا مع المنتخب بالمخالفة للشروط الواردة بالمادة (29) من لائحة المنتخبات الوطنية.. نأمل تعاونكم من أجل مصلحة منتخبنا الوطني والسلام عليكم".