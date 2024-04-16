طرد نجم جزائري من التدريبات لسوء السلوك

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية، إلى أن وناس أثار غضب مدربه؛ بسبب تأخره المتكرر عن التدريبات، إضافة لإظهاره استهتارا غير مسبوق خلال التمارين الأسبوعية؛ مما دفع بالمدرب البرتغالي للاجتماع به وإعلامه بقرار استبعاده.

وقال فونسيكا في تصريحات أبرزتها الصحافة الفرنسية، يوم الثلاثاء: "اتخذنا قرارا بالفعل باستبعاد وناس من التدريبات".

وأضاف: "يجب أن يفهم أنه في سن يجب عليه فيه أن يختار ما يريد لبقية مسيرته، لديه الوقت ليفعل الأشياء بشكل مختلف لأنه يمتلك العديد من الصفات الجيدة، إنه لاعب مختلف، لكنه يجب أن يفكر أولاً في امتلاك سلوك جيد، لا نريد لاعبا غير منضبط بالفريق".

وخاض وناس 20 مباراة مع نادي ليل في جميع المسابقات هذا الموسم، اكتفى من خلالها بتسجيل هدف واحد، فيما غاب عن 14 مباراة كاملة بسبب الإصابة.