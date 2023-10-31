رئيس الاتحاد الأسترالي: كان من الصعب منافسة عرض السعودية لاستضافة مونديال 2034

وقالت أستراليا في بيان، في وقت سابق اليوم، إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 وذلك مع حلول الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي "فيفا" لتلقي العروض من آسيا ومنطقة الأوقيانوس؛ مما يجعل السعودية المرشحة الوحيدة.

وعبر جونسون عن استيائه من ضيق المهلة التي حددها الفيفا للدول الراغبة في التنظيم، حيث دعا الاتحاد الدولي لتقديم العروض في الرابع من أكتوبر.

وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الفيديو من الدوحة: "التوقيت المبكر لعملية التقدم بعروض أربكنا لكننا تعاملنا مع الأمر بحكمة وحاولنا الاستفادة من الفرص المتاحة".

وأضاف: "قبل أي قرار يمس كرة القدم الأسترالية أنظر إلى نقاط القوة والضعف والفرص والظروف المعاكسة".

"عندما درست الأمر وجدت أن أمامنا فرصة جيدة لكن في النهاية لن تكون النتيجة في صالح أستراليا".

"علينا أن نتحلى بالواقعية. السعودية تملك عرضا قويا. لديهم الكثير من الموارد، ليس فقط المتعلقة بكأس العالم للرجال 2034. دخلوا بقوة سوق كرة القدم الأوروبية عن طريق الاستثمارات السخية.. حكومتهم تضع الاستثمار في كرة القدم على رأس أولوياتها وهذا أمر يصعب التنافس معه".