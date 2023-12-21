هل ستشارك الأندية السعودية في دوري السوبر الأوروبي؟

وفي مؤتمر صحفي أجاب بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز حول احتمال مشاركة الأندية السعودية في البطولة.

وقال ريتشارت: "الأندية السعودية في الدوري الممتاز؟ لن تكون هناك أندية غير أوروبية في الدوري الممتاز. فقط الأندية الأوروبية".

كما رفض بيرند ريتشارت تسمية أي أندية يمكن أن تصبح جزءا من الدوري الجديد، لكنه قال إن المشجعين سيكون بوسعهم مشاهدة المباريات مجانا على منصة البث التي تتمحور حول المعجبين.