هل ستشارك الأندية السعودية في دوري السوبر الأوروبي؟
حسم الألماني بيرند ريتشارت المدير التنفيذي لشركة (إيه 22) للإدارة الرياضية، وهي شركة تأسست للرعاية والمساعدة في إنشاء دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، الجدل حول مشاركة أندية غير أوروبية في البطولة المزمع استحداثها، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بأن الاتحاد القاري والدولي (الفيفا) خالفا قانون الاتحاد الأوروبي بمنع إنشاء المسابقة.
وفي حكمها قالت المحكمة إن الفيفا واليويفا أساءا استخدام نفوذهما بمنع الأندية من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي.
وتعرض 12 ناديا أوروبيا هددت بتشكيل بطولة منفصلة، للتهديد بعقوبات من اليويفا إذا مضت قدما في خطتها؛ مما أدى إلى انسحاب تسعة منها.
وانسحب يوفنتوس لاحقا ليصبح ريال مدريد وبرشلونة الوحيدين الداعمين لدوري السوبر.
وفي مؤتمر صحفي أجاب بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز حول احتمال مشاركة الأندية السعودية في البطولة.
وقال ريتشارت: "الأندية السعودية في الدوري الممتاز؟ لن تكون هناك أندية غير أوروبية في الدوري الممتاز. فقط الأندية الأوروبية".
كما رفض بيرند ريتشارت تسمية أي أندية يمكن أن تصبح جزءا من الدوري الجديد، لكنه قال إن المشجعين سيكون بوسعهم مشاهدة المباريات مجانا على منصة البث التي تتمحور حول المعجبين.