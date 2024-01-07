ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتجاوز إمبولي ويتمسك بالمركز الثالث (فيديو)

تمسك ميلان بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه 3/0 على مضيفه إمبولي، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الكالتشيو.

تقدم روبن لوفتوس تشيك لميلان في الدقيقة 11، وأضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني من ضربة جزاء، في الدقيقة 31، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.