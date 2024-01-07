ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يتجاوز إمبولي ويتمسك بالمركز الثالث (فيديو)
آخر فوز لإمبولي على ميلان يعود إلى أبريل 2017
تمسك ميلان بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه 3/0 على مضيفه إمبولي، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الكالتشيو.
تقدم روبن لوفتوس تشيك لميلان في الدقيقة 11، وأضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني من ضربة جزاء، في الدقيقة 31، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وسجل شاكا تراوري ثالث أهداف ميلان في الدقيقة 88.
ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 39 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث، مقابل 13 نقطة لإمبولي في المركز الـ19.
ويعود آخر فوز لإمبولي على ميلان إلى أبريل 2017، ومنذ ذلك الحين فاز ميلان 5 مرات، وتعادلا مرتين.
ويلعب ميلان مع أتلانتا يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل مواجهة روما في الدوري الإيطالي، يوم الأحد 14 يناير.