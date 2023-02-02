ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يتجاوز ضمك ويرتقي للصدارة (مؤقتا)
تصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتا بعد الفوز 2/1 على ضمك، اليوم الخميس، في الجولة الـ15 من المسابقة.
وتقدم سانتي مينا للشباب في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من متعب الحربي.
وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني بعد أقل من دقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كريستيان جوانكا.
وجاء هدف ضمك بتوقيع عبدالعزيز محمد مكين في الدقيقة 90+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن المباراة انتهت على فوز الشباب 2/1.
وفاز الشباب للمرة العاشرة مقابل 4 تعادلات وخسر مرتين.
وبات رصيد الشباب 34 نقطة من 16 مباراة في الصدارة مؤقتا، ويتقدم بنقطة واحدة عن النصر الذي لعب 14 مباراة، مقابل 32 نقطة للهلال من 15 مباراة في المركز الثالث.
وغدا الجمعة يلعب النصر مع الفتح، والعدالة مع الاتفاق، ويوم السبت يلعب الاتحاد مع الطائي، والوحدة مع الفيحاء.