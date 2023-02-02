ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يتجاوز ضمك ويرتقي للصدارة (مؤقتا)

تصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتا بعد الفوز 2/1 على ضمك، اليوم الخميس، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وتقدم سانتي مينا للشباب في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من متعب الحربي.

وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني بعد أقل من دقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كريستيان جوانكا.