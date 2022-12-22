لأول مرة منذ 20 عامًا.. استبعاد بدر المطوع من قائمة منتخب الكويت لبطولة خليجي 25
قرر البرتغالي روي بينتو المدير الفني لمنتخب الكويت، استبعاد بدر المطوع من قائمة الفريق النهائية، والتي ستشارك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في العراق الشهر المقبل.
ووفقًا لما أعلنه بينتو، فإن القائمة التي تم إعلانها، مساء اليوم الخميس، ضمت 26 لاعبًا وشهدت استبعاد المخضرم بدر المطوع، لأول مرة منذ 20 عامًا، حيث تواجد قائد "الأزرق" في منتخب بلاده طوال هذه الفترة.
ومن المنتظر أن يقوم روي بينتو بالكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الكويت بعد المباراة الودية أمام المنتخب العراقي، حيث يلتقي المنتخبان وديًا، يوم 30 ديسمبر الحالي، على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية، استعدادًا لبطولة "خليجي 25".
وخاض "المطوع" حتى الآن 196 مباراة دولية، في حين يلاحقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خاض نفس العدد من المباريات.
وعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعًا رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلًا في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
وأوقعت القرعة الكويت صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد عشر مرات في المجموعة الثانية مع قطر بطلة آسيا والتي ستشارك بالعديد من لاعبي الصف الثاني وبقيادة برونو بينيرو مدرب المنتخب الأولمبي.
وتضم المجموعة كذلك البحرين حاملة اللقب والإمارات التي فازت باللقب مرتين.
وفيما يلي قائمة الكويت في بطولة خليجي 25
وتضم القائمة كلًا من: ضاري العتيبي، وبدر الصعنون، وسليمان عبدالغفور، وفهد الهاجري، وحسن حمدان، وخالد إبراهيم، وحمد حربي، وحمد القلاف، ومشاري غنام، ومهدي دشتي، وبدر جمال، وسلطان العنزي، وعبدالعزيز وادي، وعلي خلف، وأحمد الظفيري، وفواز العتيبي، وبدر طارق، وعبدالله غانم، ومبارك الفنيني، ومحمد باجية، ويعقوب الطراروة، وعيد الرشيدي، وشبيب الخالدي، وإبراهيم كميل، وفيصل زايد، وعبدالعزيز مروي.
يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أعلن، أمس الأربعاء، أن الفرق الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 25)، التي ستنطلق في مدينة البصرة في السادس من الشهر المقبل، ستبدأ بالتوافد إلى العراق في الثاني من يناير المقبل.
وقال درجال في تصريح صحفي، إن أول الفرق الخليجية التي ستصل إلى العراق، في الثاني من الشهر المقبل، للمشاركة في خليجي25، منتخب الإمارات العربية المتحدة، وفي الثالث منه منتخب البحرين، وفي الرابع منه منتخب قطر، والفرق الأخرى تباعًا.
وأضاف أن جميع المنتخبات المشاركة والجماهير الخليجية ستسكن في فنادق محافظة البصرة، وأن أولى طلائع الجمهور ستصل من دولة الكويت، في الثلاثين من الشهر الحالي، لمساندة منتخب بلادها في لقائه مع نظيره العراقي، خلال افتتاح استاد الميناء الدولي الذي سيشهد جانبًا من منافسات خليجي 25.
وأنجزت الجهات في العراق استعداداتها لاستضافة النسخة 25 لكأس الخليج العربي بعد أن كان قد استضاف الدورة لأول مرة العام 1979.