لأول مرة منذ 20 عامًا.. استبعاد بدر المطوع من قائمة منتخب الكويت لبطولة خليجي 25

ومن المنتظر أن يقوم روي بينتو بالكشف عن القائمة النهائية لمنتخب الكويت بعد المباراة الودية أمام المنتخب العراقي، حيث يلتقي المنتخبان وديًا، يوم 30 ديسمبر الحالي، على ملعب الميناء في مدينة البصرة العراقية، استعدادًا لبطولة "خليجي 25".

وخاض "المطوع" حتى الآن 196 مباراة دولية، في حين يلاحقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خاض نفس العدد من المباريات.

وعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية، رافعًا رصيده إلى 196 بعد دخوله بديلًا في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وأوقعت القرعة الكويت صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد عشر مرات في المجموعة الثانية مع قطر بطلة آسيا والتي ستشارك بالعديد من لاعبي الصف الثاني وبقيادة برونو بينيرو مدرب المنتخب الأولمبي.

وتضم المجموعة كذلك البحرين حاملة اللقب والإمارات التي فازت باللقب مرتين.