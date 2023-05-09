فرحة لاعبي الكويت بالفوز على كاظمة
فرحة لاعبي الكويت بالفوز على كاظمة

الكويت يتوج بكأس الأمير على حساب كاظمة (فيديو)

في مباراة ماراثونية امتدت إلى 4 أشواط
إرم نيوز

تُوج نادي الكويت، بلقب كأس الأمير بعد فوزه على كاظمة وحصد اللقب بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية.

الكويت حصد اللقب رقم 16 في تاريخه

وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي، إثارة كبيرة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، إلا أن نادي الكويت انتفض في الأشواط الإضافية، وأحرز 3 أهداف متتالية، ليخطف اللقب الغالي.

وفشل الفريقان بهز الشباك خلال الـ90 دقيقة وسط هجمات متبادلة، مع أفضلية نسبية للكويت على مستوى الاستحواذ.

وافتتح البديل "مهدي برحمة" أهداف الكويت في الدقيقة 92 مستغلًا خروجًا خاطئًا لحارس كاظمة فيصل السبيعي.

وأضاف ياسين عامري الهدف الثاني للكويت في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

واختتم "مهدي برحمة" حفلة الأهداف بعد أن أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث للكويت مع نهاية اللقاء.

وحصد نادي الكويت اللقب رقم 16 في تاريخه، ليعادل ألقاب العربي والقادسية في كأس الأمير.

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