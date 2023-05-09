الكويت يتوج بكأس الأمير على حساب كاظمة (فيديو)

وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي، إثارة كبيرة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، إلا أن نادي الكويت انتفض في الأشواط الإضافية، وأحرز 3 أهداف متتالية، ليخطف اللقب الغالي.

وفشل الفريقان بهز الشباك خلال الـ90 دقيقة وسط هجمات متبادلة، مع أفضلية نسبية للكويت على مستوى الاستحواذ.

وافتتح البديل "مهدي برحمة" أهداف الكويت في الدقيقة 92 مستغلًا خروجًا خاطئًا لحارس كاظمة فيصل السبيعي.

وأضاف ياسين عامري الهدف الثاني للكويت في الدقيقة 100 من ركلة جزاء.

واختتم "مهدي برحمة" حفلة الأهداف بعد أن أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث للكويت مع نهاية اللقاء.