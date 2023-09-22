مباراة النصر والأهلي.. رونالدو يرقص العرضة احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)

ويستضيف النصر نظيره الأهلي في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأحرز رونالدو الهدف الأول للنصر بعد مرور 4 دقائق فقط، حيث استلم بينية سحرية من ساديو ماني وانطلق وسدد الكرة في الشباك.

وأضاف رونالدو الهدف الرابع من تسديدة رائعة، مع بدايات الشوط الثاني وسط فرحة كبيرة من الجماهير.

وخلال احتفال رونالدو بالهدف، قام النجم البرتغالي بأداء رقصة العرضة السعودية احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.