ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يحقق فوزا دراميا على سموحة ويعتلي الصدارة مؤقتا (فيديو)
تصدر بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري، مؤقتًا، بعد فوزه الدرامي 5/2 على سموحة، في الجولة الـ32 من المسابقة، اليوم الأربعاء.
وتقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 27 من ضربة رأس، وأضاف زميله الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وقلص فاجري لاكاي النتيجة لبيراميدز في الدقيقة 34، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي فادح، وتعادل زميله إسلام عيسى في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة.
وتقدم إبراهيم بلاتي توري لبيراميدز في الدقيقة 54، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بدفاع سموحة. قبل أن يعزز مصطفى فتحي الفارق في الدقيقة 57، بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ووسع فاجري لاكاي الفارق إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفًا خامسًا لبيراميدز في الدقيقة 78.
ويملك بيراميدز 47 نقطة من 31 مباراة ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، الذي لعب 25 مباراة.
وتتبقى لبيراميدز 3 مباريات مقابل 9 مباريات متبقية للأهلي.
المصري يهزم فيوتشر
وواصل المصري البورسعيدي نتائجه الجيدة وتقدم للمركز الخامس بفوزه 2/0 على فيوتشر.
ورفع المصري رصيده إلى 44 نقطة من 31 مباراة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن "المقاولون العرب" الذي تراجع للمركز السادس.
في حين جمدت الخسارة رصيد فيوتشر عند 57 نقطة، ومازل في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الرابع.