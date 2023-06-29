ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز يحقق فوزا دراميا على سموحة ويعتلي الصدارة مؤقتا (فيديو)

تصدر بيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري، مؤقتًا، بعد فوزه الدرامي 5/2 على سموحة، في الجولة الـ32 من المسابقة، اليوم الأربعاء.

وتقدم أحمد حكم لسموحة في الدقيقة 27 من ضربة رأس، وأضاف زميله الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.