حقيقة رحيل حكيم زياش عن غلطة سراي
نفى جورج جاردي، وكيل أعمال حكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي، التصريحات التي تم تداولها على لسانه بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن ناديه الحالي.
وكانت تقارير في الصحافة التركية قد نقلت تصريحات منسوبة لوكيل أعمال النجم المغربي تحدث فيها عن إمكانية خروج اللاعب من غلطة سراي في الميركاتو الشتوي.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير أخرى تشير إلى احتمالية رحيل زياش إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي الشباب.
ويستعد زياش رفقة منتخب المغرب للمشاركة في النسخة المقبلة من أمم أفريقيا التي ستبدأ يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
وكتب جورج جاردي عبر حسابه بموقع "إنستغرام": "أخبار كاذبة.. لم أدلِ بأي تصريح بشأن زياش ولا أعرف هذا الشخص الذي كتب هذه التقارير مستخدما اسمي".
وانضم زياش في صيف 2023 من تشيلسي إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة مع بند إلزامي بالشراء.
وسجل زياش 4 أهداف وصنع هدفين، وذلك على مدار 14 مواجهة لعبها هذا الموسم.