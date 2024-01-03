حقيقة رحيل حكيم زياش عن غلطة سراي

نفى جورج جاردي، وكيل أعمال حكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي، التصريحات التي تم تداولها على لسانه بشأن إمكانية رحيل اللاعب عن ناديه الحالي.

وكانت تقارير في الصحافة التركية قد نقلت تصريحات منسوبة لوكيل أعمال النجم المغربي تحدث فيها عن إمكانية خروج اللاعب من غلطة سراي في الميركاتو الشتوي.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير أخرى تشير إلى احتمالية رحيل زياش إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي الشباب.