أول تعليق من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام فاركو
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خسارة الفريق 0/3 أمام فاركو في الجولة الـ17 من الدوري المصري، اليوم الإثنين.
وكتب مرتضى منصور عبر موقع "فيسبوك": "ما حدث مع الزمالك شيء متوقع فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا الزمالك دعم ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد". وأضاف: "وبناء على ذلك تم دعوة مجلس الإدارة لجلسة طارئة الرابعة عصر الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ السيئ والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك بهدف حرمان النادي من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي ليرضي الفريق المنافس".
وكبّد فاركو منافسه نادي الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 3/0، اليوم الإثنين.
وتقدم شكري نجيب لفاركو في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خطأ فادحا من حسام عبدالمجيد.
وأضاف عمرو جمال ثاني أهداف فاركو في الدقيقة 29 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد عواد حارس الزمالك في صدها.
وعزز سيف الدين مالك بخيت تفوق فاركو بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.
وتلقى الزمالك الخسارة الرابعة في الدوري المصري في 17 مباراة، وحقق الفوز 8 مرات وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ8 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل من الزمالك.
أما فاركو فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وقد حقق الفوز الرابع وخسر 6 مرات وتعادل 7 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب رياضي بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 10 فبراير