ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط أمام ألميريا ويعطي بصيص أمل لريال مدريد

وهذه الخسارة الثانية لبرشلونة خلال الموسم الجاري، حيث كانت الأولى من غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو.

وأحرز البلال توريه هدف ألميريا في الدقيقة 24، بعد انفراد تام بالحارس تير شتيغن ليضعها في شباك الفريق الكتالوني.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة ولكنه لا يزال متمسكا بالصدارة ولكن الفارق بينه وبين ريال مدريد تقلص إلى 7 نقاط، بدلا من 10.

وتقدم ألميريا للمركز 15 بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة.