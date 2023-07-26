رسميًا.. الاتفاق السعودي يضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي

وكتب الاتفاق في حسابه على تويتر: "موسى ديمبلي فارس جديد في فارس الدهناء".

ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف، وانضم لنادي الاتفاق في صفقة انتقال حر.

ولعب ديمبلي مع أندية فولهام وسلتيك وليون، ومعارًا مع أتلتيكو مدريد عام 2021.