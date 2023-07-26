رسميًا.. الاتفاق السعودي يضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي
في صفقة انتقال حر
أعلن نادي الاتفاق السعودي للمحترفين ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، اليوم الأربعاء.
ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف
وكتب الاتفاق في حسابه على تويتر: "موسى ديمبلي فارس جديد في فارس الدهناء".
ديمبلي من دون فريق حاليًّا، بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون هذا الصيف، وانضم لنادي الاتفاق في صفقة انتقال حر.
ولعب ديمبلي مع أندية فولهام وسلتيك وليون، ومعارًا مع أتلتيكو مدريد عام 2021.
وكان فريق المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد أعلن، في وقت سابق من اليوم، تعاقده مع المدافع الأسكتلندي جاك هندري من كلوب بروغ البلجيكي.
وأصبح هندري وديمبلي أول وثاني صفقات الاتفاق في فترة الانتقالات الحالية، ومن المنتظر أن ينضما لمعسكر الفريق في كرواتيا استعدادا للموسم الجديد.
وأعلن النادي تعيين ستيفن جيرارد لتدريب الفريق مطلع الشهر الحالي.
وحل الاتفاق في المركز السابع في الدوري السعودي، الموسم الماضي.