ضربة قاضية لمستقبل بول بوغبا

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، إن بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي الأول لكرة القدم، عوقب بالإيقاف لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات، بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت بوغبا بصفة مبدئية في سبتمبر أيلول الماضي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيًّا.

ويمثل الإيقاف ضربة قاضية لمستقبل اللاعب الفرنسي الذي يبلغ من العمر 30 عاما؛ ما يعني عودته من الإيقاف بعمر الـ34.