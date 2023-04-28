أهداف مباراة العين والشارقة بنهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)
تقدم محمد عبد الباسط لاعب نادي الشارقة بهدف في شباك العين، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس رئيس الإمارات، اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
ويلتقي العين نظيره الشارقة اليوم في نهائي كأس رئيس الدولة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
ومع بداية الشوط الثاني ارتقى عبدالباسط ليستقبل كرة عرضية من زميله وسدد رأسية قوية في شباك العين معلنًا تقدم فريقه بأول أهداف مباراة نهائي أغلى الكؤوس.
ولم ينتظر العين طويلا، حيث أدرك لاباكودجو التعادل سريعًا للزعيم العيناوي في الدقيقة 55.
واستغل كودجو خطأ حارس الشارقة في إبعاد الكرة لترتطم به وتسكن الشباك معلنًا نجاح فريقه في إدراك التعادل.
وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة العاشرة بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح المثيرة بنتيجة 14-13.
ودون وقت إضافي احتكم الفريقان لركلات الترجيح المرهقة للأعصاب، واضطر البعض لتسديد ركلتين مع استمرار التعادل، حتى أهدر الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس الركلة 14 التي تصدى لها الحوسني.