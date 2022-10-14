ضربة جديدة لفرنسا بغياب كانتي عن كأس العالم

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن لاعب الوسط نغولو كانتي لن يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم، الشهر المقبل، في قطر بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالمنتخب الفائز بكأس العالم 2018 أن لاعب وسط تشيلسي لن يتعافى في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم في قطر (20 نوفمبر/تشرين الثاني - 18 ديسمبر/كانون الأول).

ولن يتعافى كانتي من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ الخلفية، الأسبوع الماضي، خلال التدريبات مع النادي اللندني، وبعد فحص جديد، صباح الجمعة، في لندن، سيضطر لاعب وسط تشيلسي (31 عامًا ، 53 مباراة دولية ، هدفان) للغياب عن كأس العالم.

ضربة قوية

في الأسابيع الأخيرة، أحاطت شكوك كبيرة بوجود بطل العالم 2018 في البطولة بعد خوض مباراتين فقط و 175 دقيقة منذ بداية الموسم مع تشيلسي.

وخلال فترة التوقف الدولية، الشهر الماضي، أشار ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إلى أنه لن يستدعي أي لاعب مصاب، وبالتالي فإن ذلك ينطبق على كانتي.

ولا شك أن غياب كانتي يمثل ضربة قوية للمنتخب الفرنسي خاصة أن وجود الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 2016 مع ليستر سيتي في تشكيلة "الديوك" يمثل ضرورة عندما يكون لائقًا بنسبة 100٪.

ومع عدم اليقين الذي يحوم حول مشاركة بول بوغبا، يجد ديشان نفسه الآن في مأزق جديد في خط الوسط، حيث يجب أن يعلن التشكيلة النهائية للبطولة والتي تضم بين 23 و 26 لاعبًا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيبدأ المنتخب الفرنسي البطولة، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ضد أستراليا قبل مواجهة الدنمارك، يوم السبت، التالي ثم تونس يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسقط كانتي مصابًا في العضلات خلال تعادل تشيلسي 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أغسطس/آب الماضي، وقال المدير الفني السابق للنادي اللندني توماس توخيل إنه غير متفائل بشأن استعداد اللاعب الفائز بكأس العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وتحققت نبوة توخيل، وتأكد غياب كانتي عن نهائيات كأس العالم في قطر بعدما كان أحد نجوم فرنسا في مونديال روسيا 2018.