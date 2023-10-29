مبابي يدافع عن أشرف حكيمي ويطالب جماهير بريست بالصمت (فيديو)
رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بقوة عن زميله المغربي أشرف حكيمي الذي تعرض لإهانات من جماهير ستاد بريست خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي اليوم الأحد.
وبعد تسجيله هدفا قام مبابي بحركة "السكوت" لجمهور الفريق استاد بريست (تشبه حركة رونالدو كالما كالما لكريستيانو رونالدو في 2012).
وجاءت حركة مبابي بعدما وجه عدد من جماهير بريست إهانات وشتم لأشرف حكيمي.
وبعد المباراة كتب برتراند لاتور الصحفي في جريدة "ليكيب": "قائد فرنسا لا يجب أن يقوم بهذا".
ورد مبابي: "نعم بالتأكيد، ربما كان يجب أن أغني معهم وأشتم زميلي.. البعض حقا لم يسبق لهم بأن وضع قدما بملعب كرة قدم بأي مستوى من المستويات".
ومن المعروف أن مبابي وحكيمي يرتبطان بعلاقة صداقة قوية ويظهر ذلك بشكل واضح خلال مباريات باريس سان جيرمان.
ثنائية وفوز صعب
وسجل كيليان مبابي هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3/2 على ستاد بريست في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
وتقدم وارين زايري إميري لباريس سان جيرمان في الدقيقة 16، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وأشعل ستاد بريست المباراة بعدما سجل هدفا في الدقيقة 43 بتوقيع ستيف موني قبل أن يتعادل بهدف سجله جيرمي لي دوارون.
وأحرز مبابي هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 89 بعدما سجل ضربة جزاء صدها ماركو بيزوت حارس ستاد بريست لكنها عادت لمبابي الذي وضعها في المرمى.
ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 21 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني، خلف نيس الذي يملك 22 نقطة من 10 مباريات.