مبابي يدافع عن أشرف حكيمي ويطالب جماهير بريست بالصمت (فيديو)

رد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بقوة عن زميله المغربي أشرف حكيمي الذي تعرض لإهانات من جماهير ستاد بريست خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي اليوم الأحد.

وبعد تسجيله هدفا قام مبابي بحركة "السكوت" لجمهور الفريق استاد بريست (تشبه حركة رونالدو كالما كالما لكريستيانو رونالدو في 2012).