عبدالحكيم سرار رئيس وفاق سطيف يرد على مرتضى منصور (فيديو)
رد عبدالحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري على اتهامات مرتضى منصور رئيس الزمالك.
وقال عبدالحكيم سرار في مقطع فيديو نشره وفاق سطيف: "فيما يخص رد فعل مرتضى منصور على انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي أنا متعود على النقد، لا يحرجني لأن أحمد قندوسي في الأهلي المصري".
وأضاف: "كرة القدم متحركة، أنا أحترم الزمالك لكن ليست لي علاقة بهذا النادي، لو خيرت بين الأهلي والزمالك سأختار الأهلي، وستكون لنا فرصة بإقامة مباراة ودية بين الناديين".
وتابع عبدالحكيم سرار: "إحنا نمشي وتأتي أجيال أخرى، لأن العلاقة ليس بين الأشخاص، أنا استغليت صفتي وأقمت علاقات جيدة بين وفاق سطيف والأهلي".
وكان الأهلي قد أعلن رسميا التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب منتخب الجزائر للمحليين أمس السبت لمدة 4 سنوات ونصف.
اتهامات مرتضى منصور
وكان مرتضى منصور قد نشر مقطع فيديو قال فيه إن عبدالحكيم سرار تواصل معه يوم 16 يناير الحالي بشأن سعي الزمالك للحصول على توقيع أحمد قندوسي.
وأضاف: "نص الرسالة من رئيس وفاق سطيف هو (هناك ضغوط علينا من قبل بعض وكلاء اللاعبين، في حالة رغبة الزمالك في الحصول على قدونسي برجاء التواصل معي بشكل مباشر)".
وأوضح مرتضى منصور: "تم عرض اللاعب على الزمالك بمبلغ 500 ألف دولار، والأهلي تعاقد معه مقابل مليوني دولار. محمود الخطيب رئيس الأهلي يشعل الدولة بسبب تصرفاته، وهو جرس إنذار للجميع بأن هناك فتنة كروية بين قطبي الكرة".