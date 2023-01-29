عبدالحكيم سرار رئيس وفاق سطيف يرد على مرتضى منصور (فيديو)

رد عبدالحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري على اتهامات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال عبدالحكيم سرار في مقطع فيديو نشره وفاق سطيف: "فيما يخص رد فعل مرتضى منصور على انتقال أحمد قندوسي إلى الأهلي أنا متعود على النقد، لا يحرجني لأن أحمد قندوسي في الأهلي المصري".

وأضاف: "كرة القدم متحركة، أنا أحترم الزمالك لكن ليست لي علاقة بهذا النادي، لو خيرت بين الأهلي والزمالك سأختار الأهلي، وستكون لنا فرصة بإقامة مباراة ودية بين الناديين".

وتابع عبدالحكيم سرار: "إحنا نمشي وتأتي أجيال أخرى، لأن العلاقة ليس بين الأشخاص، أنا استغليت صفتي وأقمت علاقات جيدة بين وفاق سطيف والأهلي".

وكان الأهلي قد أعلن رسميا التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب منتخب الجزائر للمحليين أمس السبت لمدة 4 سنوات ونصف.