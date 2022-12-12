مباراة الأرجنتين وكرواتيا.. داليتش يأمل أن يتصرف زملاء ميسي "باحترام"

قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، اليوم الاثنين، إن منتخب بلاده يأمل في ألا يفسد سوء سلوك الأرجنتين في مباراة دور الـ8 لكأس العالم أمام هولندا، في ظل إشهار 16 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، الأجواء في مباراة دور نصف النهائي غدًا الثلاثاء.

وانتصر الأرجنتينيون في النهاية بركلات الترجيح بعد إضاعة تقدمهم بهدفين، لكن المباراة شابتها مشكلات انضباطية من كلا الجانبين طوال زمن اللقاء.