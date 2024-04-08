محمود معتوق يستقيل من رئاسة نادي الاتحاد الليبي

أعلن محمود معتوق رئيس نادي الاتحاد الليبي استقالته من منصبه، اليوم الإثنين.

ونشر نادي الاتحاد بيانا على حسابه على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "في الوقت الذي أبارك فيه لجمهور زعيم ليبيا وعميدها الاتحاد بمناسبة التتويج بلقب السوبر بجدارة واستحقاق، أعلن أنا السيد محمود معتوق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عن اعتذاري في الاستمرار في هذا المنصب".

وأضاف: "كما أشكر كل الجماهير التي كانت خلف كل نجاحات النادي طيلة فترة رئاستي للنادي".

وتأتي استقالة محمود معتوق من رئاسة الاتحاد بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر الليبي على حساب أهلي طرابلس بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

ونال الاتحاد لقب كأس السوبر الليبي للمرة الـ11 في تاريخه.

وانتخب محمود معتوق رئيسا لنادي الاتحاد في فبراير 2021.