"الشرينغيتو" يُكذّب غوارديولا ويصر على أن عقد هالاند يتيح له الانتقال لريال مدريد

لم يلتزم فرناندو سانز لاعب ريال مدريد السابق الصمت بعد أن نفى بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تصريحات سانز بشأن وجود شرط جزائي في عقد هالاند يمنح أفضلية لانتقاله إلى النادي الملكي في 2024.

وكان لاعب ريال مدريد السابق قد أكد في تصريحات سابقة أنه على الرغم من أن عقد المهاجم النرويجي البالغ من العمر 22 عامًا مع سيتي مستمر حتى العام 2027 ، فإنه لديه شرط يسمح برحيله بعد عامين، في العام 2024 ، بشروط أكثر ملاءمة لريال مدريد من أي نادٍ آخر.

وعلى الفور رد المدير الفني الإسباني بقوله إن المهاجم النرويجي ليس لديه أي شرط كهذا في عقده سواء لريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

لكن فرناندو سانز شكك بتصريحات غوارديولا وكرر تصريحاته بقوله لبرنامج "الشرينغيتو" قائلًا: "الأمر متروك لغوارديولا ليقول ما شاء، الشرط موجود وما زلت لا أستطيع تحديد المبلغ".

وأضاف: "أتذكر أنه عندما كان (هالاند) في بروسيا دورتموند، قال الناس إنه لا يوجد شرط يسمح برحيله وأن ذلك استفاد منه مانشستر سيتي وتمكن من التعاقد معه. ويتبادر إلى الذهن التعاقد مع لويس فيغو وانتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد عندما قال في إحدى الصحف بشأن وجود بند يسمح برحيله عن النادي الكتالوني وفي اليوم التالي كان في مدريد".

كما أشار إلى أن "غوارديولا قال إنه بسبب أزمة كوفيد-19 لم يتمكنوا من توفير الأموال اللازمة للتعاقد وبعد أشهر تعاقدوا مع هالاند، وكل واحد يقول ما هو مناسب له. ولا أقول أن لهم أولوية حصرية. وأقول إن هناك بندًا بشروط مفيدة للذهاب إلى ريال مدريد. ربما يأتي نادٍ آخر ويدفع 10 مرات أكثر ويفضل الذهاب إلى مكان آخر، لذلك سيغادر".

وأحرز هالاند 19 هدفًا في 12 مباراة منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك 14 هدفًا في 8 مباريات بالدوري الممتاز، حيث لقد سجل 3 ثلاثيات متتالية على أرضه.

ووقع المهاجم النرويجي عقدًا مدته 5 سنوات مع مانشستر سيتي، في مايو/آيار الماضي، وتتضمن الصفقة بنودًا مختلفة ومع ذلك، بحسب غوارديولا، لا يوجد شرط جزائي محدد في العقد من شأنه أن يسمح للمهاجم بالتوقيع لريال مدريد إذا كان النادي الملكي مهتمًا بالحصول على اللاعب.

وسجل هالاند ثنائية رفعت رصيده إلى 19 هدفًا مع مانشستر سيتي في كل المسابقات ليقود فريقه لسحق كوبنهاغن الدنماركي 5-صفر في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.