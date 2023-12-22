ميسي سادسا.. كريستيانو رونالدو خارج قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

وعلى الرغم من تسجيله 34 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع الأرجنتين في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي الصيف الماضي، بعد مغادرة باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين سجل 11 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة.