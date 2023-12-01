الهلال يفوز على الترجي بثلاثية ويحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أفريقيا

تقدم الهلال بعد مرور ثماني دقائق بهدف عكسي بعدما سدد محمد عبد الرحمن كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم ياسين مرياح وسكنت شباك فريقه.

وضاعف عبد الرحمن النتيجة لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 59 قلص كيبا سوي الفارق للترجي بعدما سدد حسام تقا كرة من مدى بعيد وصلت إلى مهاجم جامبيا الذي سددها في الشباك.

وأنهى بابي عبده نداي آمال الفريق التونسي في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة على يسار الحارس.

وكاد بلال الساحلي أن يقلص الفارق للترجي قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بعدما أهدر ضربة رأس من مدى قريب.

وحصد الفريق السوداني أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة مؤقتا بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو الأنغولي، الذي يواجه النجم الساحلي متذيل الترتيب غدا السبت، وعن الترجي صاحب المركز الثالث.

ويحل الهلال ضيفا على النجم الساحلي في الجولة الثالثة، فيما يستقبل الترجي نظيره بترو أتلتيكو.