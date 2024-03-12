تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة نيوكاسل

استعاد تشيلسي نغمة الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 12 فبراير الماضي، وذلك بفوزه على ضيفه نيوكاسل (3 ـ2) في ختام مباريات الجولة 28 من المسابقة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حول السنغالي نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي تسديدة زميله بالمر في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل نيوكاسل في الدقيقة 43 عبر ألكسندر إيساك.