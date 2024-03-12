تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة نيوكاسل
استعاد تشيلسي نغمة الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 12 فبراير الماضي، وذلك بفوزه على ضيفه نيوكاسل (3 ـ2) في ختام مباريات الجولة 28 من المسابقة.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حول السنغالي نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي تسديدة زميله بالمر في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل نيوكاسل في الدقيقة 43 عبر ألكسندر إيساك.
واستعاد تشيلسي، الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 12 فبراير الماضي أمام كريستال بالاس (3 ـ1)، تقدمه في الدقيقة 57 عندما سجل كول بالمر الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ورفع الأوكراني ميخايلو مودريك النتيجة إلى 3-1 في الدقيقة 76، بعد خمس دقائق من دخوله بديلا لزميله رحيم ستيرلينغ عندما توغل بين دفاع نيوكاسل وراوغ الحارس دوبرافكا ليهز الشباك.
ومنحت تسديدة جاكوب ميرفي الأمل لنيوكاسل في الدقيقة 90 لكن دفاع تشيلسي واصل تماسكه ليخرج منتصرا ويرفع رصيده إلى النقطة 39 من 27 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن منافسه الذي خاض 28 مباراة.