انسحاب فريق القاسم أمام القوة الجوية احتجاجًا على ركلة جزاء (فيديو)

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، وشهدت إثارة كبيرة، فقد احتسب حكم المباراة سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية، في الدقيقة 29، بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

واعترض حميد نعيم، مدير فريق القاسم، على قرار الحكم سامر عامر، وقرر الانسحاب بفريقه من المباراة؛ احتجاجا على احتسابه ركلة جزاء للقوة الجوية

وبعد انتظار حكم اللقاء الفترة القانونية، أنهى سالم عامر المباراة في الدقيقة 38، ليحصل فريق الجوة القوية على 3 نقاط.