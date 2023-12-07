النصر السعودي يمدّد عقد عبد الإله العمري حتى 2028
أعلن نادي النصر السعودي تجديد عقد مدافعه الدولي عبد الإله العمري بشكل رسمي حتى 2028.
وكانت تقارير صحفية قد ربطت العمري (26 عامًا)، الذي ترقى في أكاديمية الناشئين بالنصر، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2017، بالرحيل عن النصر.
وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "أنهت إدارة النصر إجراءات تجديد عقد نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الكابتن عبد الإله العمري".
وأضاف: "يمتد عقد الكابتن عبد الإله العمري مع ناديه حتى 2028".
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة بفارق 7 نقاط خلف الهلال المتصدر بعد 15 جولة.
ويستعد النصر لاستضافة الرياضة، غدًا الجمعة، في منافسات الجولة الـ 16.