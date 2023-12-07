النصر السعودي يمدّد عقد عبد الإله العمري حتى 2028

وكانت تقارير صحفية قد ربطت العمري (26 عامًا)، الذي ترقى في أكاديمية الناشئين بالنصر، وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2017، بالرحيل عن النصر.

وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "أنهت إدارة النصر إجراءات تجديد عقد نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الكابتن عبد الإله العمري".

وأضاف: "يمتد عقد الكابتن عبد الإله العمري مع ناديه حتى 2028".