براءة بنجامين ميندي من تهمة الاغتصاب.. واللاعب يعلّق بالعربية "الحمد لله" (فيديو)

وفي يناير الماضي، ثبت أن "ميندي" غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.

ولكن، اليوم الجمعة، قضت المحكمة ببراءة اللاعب بعد عدم ثبوت التهمة.

المحكمة برأت بنجامين ميندي من جميع تهم الاغتصاب وتهم محاولة الاغتصاب الموجهة ضده، ويحاكم بسببها منذ نوفمبر العام 2020.

وفي أول تصريح له بعد الخروج من المحكمة اكتفى "ميندي" بالحديث بكلمتين فقط باللغة العربية وقال: "الحمد لله".