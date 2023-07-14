براءة بنجامين ميندي من تهمة الاغتصاب.. واللاعب يعلّق بالعربية "الحمد لله" (فيديو)
برَّأت محكمة بريطانية بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سابقًا، من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.
وفي يناير الماضي، ثبت أن "ميندي" غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي.
ولكن، اليوم الجمعة، قضت المحكمة ببراءة اللاعب بعد عدم ثبوت التهمة.
المحكمة برأت بنجامين ميندي من جميع تهم الاغتصاب وتهم محاولة الاغتصاب الموجهة ضده، ويحاكم بسببها منذ نوفمبر العام 2020.
وفي أول تصريح له بعد الخروج من المحكمة اكتفى "ميندي" بالحديث بكلمتين فقط باللغة العربية وقال: "الحمد لله".
وكانت آخر مباراة خاضها "ميندي" مع سيتي أمام توتنهام، في 15 أغسطس 2022، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر بينما تم احتجاز اللاعب.
وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادمًا من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.
وفاز "ميندي" بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع سيتي، رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.