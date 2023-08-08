شباب الأهلي يتعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش
في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس الإنجليزي.
أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس الإنجليزي.
وكتب شباب الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خطتها الإستراتيجية بدعم صفوف الفريق الأول بالمحترفين الأجانب تتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش".
ولم يتوصل لاعب منتخب صربيا السابق، الذي شارك في كأس العالم 2018، لاتفاق لتجديد عقده مع بالاس الذي تجنب الهبوط من دوري الأضواء في إنجلترا في الجولات الأخيرة.
وسجل ميليفوجيفيتش، البالغ 32 عامًا، 28 هدفًا خلال 183 مباراة مع بالاس، الذي انضم له العام 2016 من أولمبياكوس اليوناني، في الدوري الممتاز.