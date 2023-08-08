شباب الأهلي يتعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش

أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس الإنجليزي.

وكتب شباب الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر": "شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خطتها الإستراتيجية بدعم صفوف الفريق الأول بالمحترفين الأجانب تتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش".