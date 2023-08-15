نادي الاتفاق يرد على تغريدة كريستيانو رونالدو (صورة)

رد نادي الاتفاق على تغريدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر.

وقلب الاتفاق تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على النصر، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وغاب رونالدو عن المباراة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، يوم السبت.

لكن رونالدو نشر صورة عبر حسابه في موقع "تويتر" قبل مباراة النصر والاتفاق، وكتب: "النصر بمن حضر".

وبعد فوز الاتفاق على النصر، أعاد حساب الاتفاق على "تويتر" تغريدة رونالدو، وكتب: "عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر".