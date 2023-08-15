نادي الاتفاق يرد على تغريدة كريستيانو رونالدو (صورة)
رد نادي الاتفاق على تغريدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر.
وقلب الاتفاق تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على النصر، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
وغاب رونالدو عن المباراة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، يوم السبت.
لكن رونالدو نشر صورة عبر حسابه في موقع "تويتر" قبل مباراة النصر والاتفاق، وكتب: "النصر بمن حضر".
وبعد فوز الاتفاق على النصر، أعاد حساب الاتفاق على "تويتر" تغريدة رونالدو، وكتب: "عندما يكون في صفوفك فارس، يأتيك النصر".
فوز مثير
وألحق الاتفاق الخسارة بمنافسه نادي النصر بعدما تغلب عليه 2/1، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.
وفي غياب كريستيانو رونالدو للإصابة، تقدم المهاجم السنغالي ساديو ماني للنصر في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من علي الحسن، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، تعادل الاتفاق، الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، بهدف من تسجيل السويدي روبين كايسون في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من نواف العقيدي حارس النصر.
ووقّع الفرنسي موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.