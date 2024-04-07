ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي وكولورادو بالدوري الأمريكي (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي وكولورادو، فجر الأحد، عودة رائعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ إذ سجل وصنع في تعادل ميامي، بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تشيس، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأخيرة لإنتر ميامي، بسبب الإصابة، كما غاب عن المشاركة مع الأرجنتين في التوقف الدولي السابق.
وشارك ميسي للمرة الأخيرة مع إنتر ميامي في مباراة ناشفيل بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.
وافتتح رافائيل نافارو لاعب كولورادو رابيدز، التسجيل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء.
ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، تبديلا بنزول ليونيل ميسي، بديلا عن لوسون سندرلاند في الدقيقة 46.
وشهدت الدقيقة 57، إحراز ميسي، أول أهدافه منذ غيابه عن المشاركة في آخر 4 مباريات بسبب الإصابة، من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء على إثر تمريرة من فرانكو نيغري.
وفي الدقيقة 60، مرر ميسي الكرة إلى ديفيد رويز، داخل منطقة الجزاء، الذي مررها بدوره إلى ليوناردو أفونسو، الذي سددها على يمين الحارس، ليسجل الهدف الثاني لفريقه.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، سجل كول جون، لاعب كولورادو رابيدز، الهدف الثاني لفريقه من أسيست من زميله كالفين هاريس.
أسطورة الأرجنتين صاحب الـ 36 عاما شارك مع إنتر ميامي منذ بداية الموسم في 6 مباريات ونجح خلالها في تسجيل 6 أهداف.