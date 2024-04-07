ميسي يسجل في تعادل إنتر ميامي وكولورادو بالدوري الأمريكي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي وكولورادو، فجر الأحد، عودة رائعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ إذ سجل وصنع في تعادل ميامي، بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب تشيس، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأخيرة لإنتر ميامي، بسبب الإصابة، كما غاب عن المشاركة مع الأرجنتين في التوقف الدولي السابق.

وشارك ميسي للمرة الأخيرة مع إنتر ميامي في مباراة ناشفيل بدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف.

وافتتح رافائيل نافارو لاعب كولورادو رابيدز، التسجيل في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء.