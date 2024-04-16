أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (فيديو)
بدأ نادي برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان كأفضل ما يكون وذلك بعد تسجيله هدفا مبكرا حمل توقيع البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12 من المباراة ليرفع الفارق إلى هدفين باعتبار فوزه ذهابا (3 ـ 2) في باريس.
وخطف الجناح البرازيلي رافينيها الهدف الأول بعد عمل رائع من لامين يامال، الذي لعب دورًا كبيرا في بناء الهجمة، لتصل الكرة إلى البرازيلي الذي نجح في وضع الكرة في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى السفلية.
وشهدت المباراة منعرجا ثانيا وذلك عندما أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه مدافع برشلونة رونالد أرواخو في الدقيقة التاسعة والعشرين وذلك بعد التدخل على مهاجم البي آس جي باركولا عندما كان في حالة انفراد تام.
وخلال مجريات الشوط الأول كان لطرد أرواخو أثرا سلبيا واضحا على أداء لاعبي برشلونة فيما تحسن أداء باريس سان جيرمان.
وواصل رجال المدرب لويس إينريكي سيطرتهم في بداية الشوط الثاني ليتوجوا جهودهم بهدف ثان في الدقيقة 54 حمل توقيع المهاجم فيتينيا بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي، ليعدل الباريسيون الكفة في مجموع المباراتين (3 ـ 3).
وشهدت المباراة منعرجا جديدا بعدما دعم باريس سان جيرمان الأسبقية بهدف ثالث من نجمه كيليان مبابي من علامة الجزاء وذلك في الدقيقة 61، لتصبح النتيجة (3 ـ 1) لكتيبة المدرب لويس إنريكي.