أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (فيديو)

بدأ نادي برشلونة مواجهة باريس سان جيرمان كأفضل ما يكون وذلك بعد تسجيله هدفا مبكرا حمل توقيع البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12 من المباراة ليرفع الفارق إلى هدفين باعتبار فوزه ذهابا (3 ـ 2) في باريس.

وخطف الجناح البرازيلي رافينيها الهدف الأول بعد عمل رائع من لامين يامال، الذي لعب دورًا كبيرا في بناء الهجمة، لتصل الكرة إلى البرازيلي الذي نجح في وضع الكرة في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى السفلية.