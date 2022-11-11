قنوات الكاس تحصل على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم
أعلنت قنوات الكاس الرياضية القطرية حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 20 ديسمبر كانون الأول المقبل.
وقال عيسى بن عبدالله الهتمي مدير عام قنوات الكاس الرياضية عبر الموقع الرسمي للشبكة إن قنوات الكاس حصلت على حقوق نقل نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 عبر مجموعة SPORTS beIN الإعلامية الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الهتمي أن القنوات التي تم تخصيصها لنقل مباريات المونديال هي: Extra one..Extra two..Extra three..Extra four.
وستكون أرقام هذه القنوات على باقة SPORTS beIN هي 711 وقناة رقم 712 وقناة رقم 713 وقناة رقم 714.
وفي تمام 19:00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة و18:00 بتوقيت القاهرة، يوم الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تنطلق صافرة الحكم ومعها تتوجه أنظار العالم أجمع إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية الذي يسع إلى 60 ألف مُشجع، والذي سيشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين المنتخبين القطري والإكوادوري، في مستهل الحدث الرياضي الأشهر الذي يُقام كل أربع سنوات.
وبالنسبة للكثير من الرياضيين ومحبي كرة القدم، فإن كل الاهتمام غالبا ما يكون مُنصبا على 29 يوما من المتعة الكروية والإبهار البصري وتحليلات المباريات المفعمة بالحماس والإثارة.
ولكن في الجهة المقابلة، فإن هذا الشهر الرياضي تقف وراءه سنوات طويلة من العمل والتطوير الهائل للبنى التحتية في كل ركن من أركان الدولة المضيفة قطر، التي ستحصد في المقابل فائدة اقتصادية هائلة لأول بلد عربي يشهد هذه المسابقة على أراضيه.
وخلال 12 عاما منذ الفوز بشرف استضافة المونديال، أنفقت قطر نحو 220 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية على أراضيها خلال الـ11 عاما الماضية، شملت الطرق والمدن ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية والملاعب، وهو ما يُعَدُّ أعلى رقم على الإطلاق للإنفاق على تجهيزات استضافة البطولة الأبرز في العالم، مقارنة بنفقات جميع الدول التي استضافت كأس العالم في السنوات الماضية.