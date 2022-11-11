قنوات الكاس تحصل على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم

وبالنسبة للكثير من الرياضيين ومحبي كرة القدم، فإن كل الاهتمام غالبا ما يكون مُنصبا على 29 يوما من المتعة الكروية والإبهار البصري وتحليلات المباريات المفعمة بالحماس والإثارة.

ولكن في الجهة المقابلة، فإن هذا الشهر الرياضي تقف وراءه سنوات طويلة من العمل والتطوير الهائل للبنى التحتية في كل ركن من أركان الدولة المضيفة قطر، التي ستحصد في المقابل فائدة اقتصادية هائلة لأول بلد عربي يشهد هذه المسابقة على أراضيه.