الدوري الإنجليزي.. بابلو فورنالس يسجل هدفا على طريقة "ركلة العقرب" ثم يبكي (فيديو وصور)
بابلو فورنالس لم يتمالك نفسه وبكى خلال احتفاله بالهدف المذهل الذي قد يكون هدف الموسم في الدوري الإنجليزي
سجل الإسباني بابلو فورنالس هدفا مذهلا في فوز فريقه ويستهام 4/0 على بورنموث، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلقى بابلو فورنالس تمريرة عرضية من جارود بوين سجلها على طريقة "ركلة العقرب" في الدقيقة 72، وكان هذا الهدف الرابع لويستهام على بورنموث في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتمالك بابلو فورنالس نفسه وبكى خلال احتفاله بالهدف المذهل الذي قد يكون هدف الموسم في الدوري الإنجليزي.
فوز كبير
وأحرز ميخائيل أنطونيو ولوكاس باكيتا هدفين مبكرين ليفوز ويستهام 4/0 على مضيفه بورنموث ويواصل الابتعاد عن منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي.
ويحتل ويستهام المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، متقدما بـ6 نقاط على إيفرتون صاحب المركز الـ18، وبـ 10 نقاط على ساوثهامبتون متذيل الترتيب.
وتراجع بورنموث إلى المركز الـ16 بعد توقف رصيده عند 33 نقطة.