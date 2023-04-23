الدوري الإنجليزي.. بابلو فورنالس يسجل هدفا على طريقة "ركلة العقرب" ثم يبكي (فيديو وصور)

سجل الإسباني بابلو فورنالس هدفا مذهلا في فوز فريقه ويستهام 4/0 على بورنموث، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى بابلو فورنالس تمريرة عرضية من جارود بوين سجلها على طريقة "ركلة العقرب" في الدقيقة 72، وكان هذا الهدف الرابع لويستهام على بورنموث في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.