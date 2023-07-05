الزمالك يدك شباك المقاولون بسداسية ويصعد إلى نصف نهائي كأس مصر (فيديو)
سجل سيف الدين الجزيري ثلاثية للزمالك وتسبب في هدفين في فوز ساحق 6-1 على المقاولون العرب ليتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس مصر لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وتعرض الجزيري مهاجم تونس لجذب من القميص من محمد شوقي غريب، نجل مدرب المقاولون، ليحصل الزمالك على ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى (زيزو) في الدقيقة 17.
وضاعف زيزو النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 40 بعد تمريرة عرضية من الجزيري تركها القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) تمر بين ساقيه.
وأكمل الجزيري ثلاثية فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو في الشوط الأول بتسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد تمريرة شيكابالا.
وفي بداية الشوط الثاني هز الجزيري شباك الحارس محمود أبو السعود بضربة رأس، ثم أضاف شيكابالا الهدف الخامس بتسديدة قوية في الدقيقة 55.
وأحرز الجزيري هدفه الشخصي الثالث وأكمل السداسية مستغلا خطأ لدفاع المقاولون بعد كرة قطعها زيزو.
وسجل فادي فريد الهدف الوحيد للمقاولون في الدقيقة 76 بعد خطأ المدافع أحمد فتوح ليسدد فوق الحارس محمد صبحي.
وسيلتقي الزمالك مع بيراميدز من أجل مقعد في المباراة النهائية.
وفي وقت سابق اليوم أنهى إنبي مغامرة النجوم، المنتمي إلى الدرجة الثانية، وهزمه 3-1 في دور الثمانية.