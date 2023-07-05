الزمالك يدك شباك المقاولون بسداسية ويصعد إلى نصف نهائي كأس مصر (فيديو)

وتعرض الجزيري مهاجم تونس لجذب من القميص من محمد شوقي غريب، نجل مدرب المقاولون، ليحصل الزمالك على ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى (زيزو) في الدقيقة 17.

وضاعف زيزو النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 40 بعد تمريرة عرضية من الجزيري تركها القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) تمر بين ساقيه.

وأكمل الجزيري ثلاثية فريق المدرب خوان كارلوس أوسوريو في الشوط الأول بتسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد تمريرة شيكابالا.