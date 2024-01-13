رسميًا: ميغيل كاردوسو مدربا جديدا للترجي التونسي

وكان كاردوسو (51 عاما) قد تولى تدريب ريو آفي البرتغالي ونانت الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني وأيك أثينا اليوناني.

وكان ثابت قد تولى المسؤولية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعدما انفصل النادي بالتراضي عن الشعباني الذي شكى انتقادات لاذعة تعرض لها عقب بداية مخيبة للموسم.

وتعرض الشعباني لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المستوى الباهت لفريقه أمام دوان ممثل بوركينا فاسو في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أفريقيا حيث تأهل الفريق التونسي بصعوبة لدور المجموعات رغم تعادله دون أهداف مع ضيفه.

وكان الترجي عملاق الدوري التونسي تعاقد مع الشعباني في مايو أيار.

وتأهل الترجي إلى مرحلة التتويج في صدارة مجموعته بالدوري التونسي فيما خسر لقب كأس السوبر أمام الاولمبي الباجي الأحد الماضي.

ويحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا متأخرا بثلاث نقاط عن بيترو أتليتيكو الانجولي المتصدر.

ويستأنف الترجي التدريبات الاثنين المقبل بعد فترة استراحة.