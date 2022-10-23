ماخاتشيف ينهي حقبة أوليفيرا ويتوجه بطلا للوزن الخفيف في UFC (فيديو)
أنهى المصارع إسلام ماخاتشيف حقبة تشارلز أوليفيرا بتتويجه ملكا جديدا للقب وزن الخفيف في ليلةUFC 280 بعد فوزه على البطل السابق في ملعب الاتحاد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وكان أوليفيرا واثقًا من أن تنوعه سيكون كافيًا لقيادته إلى النصر واستعادة اللقب الذي خسره في UFC 273 لكن ضربات ولكمات ماخاتشيف أدى إلى فوزه واستسلام زعيم UFC ليحقق البطل الروسي ماخاتشيف انتصاره الـ11 على التوالي.
ومع سجل احترافي مذهل بفوزه في 22 مباراة وخسارة واحدة واعتباره خليفة مواطنه حبيب نورماحمدوف، ينظر الكثيرون إلى ماخاتشيف على أنه البطل العظيم التالي في تاريخ UFC.
ومنذ خسارته أمام أدريانو مارتينز بالضربة القاضية في مباراته الثانية في UFC، حقق ماخاتشيف 10 انتصارات متتالية بستة نهائيات.
وعقب الانتصار احتفل نورمحمدوف بشدة بمواطنه ماخاتشيف ورفعه على كتفيه ودار أرجاء القاعة التي أقيمت بها النزال في العاصمة الإماراتية.
وتفوق ماخاتشيف في المعركة منذ الدقيقة الأولى، حيث وجه ضربات جيدة بالقدمين وهدد أوليفيرا في عدة مناسبات وكاد أن يدفعه للاستسلام مبكرا رغم محاولاته الكثيرة التي فشلت بسبب تفوق ماخاتشيف.
كما وجه ماخاتشيف بعض اللكمات في الجولة الأولى كادت أن تنهي النزال مبكرا. وتكرر الأمر في الجولة الثانية، لكن هذه المرة لم يسمح ماخاتشيف لأوليفيرا في المباراة.
وبعد أن طرح أوليفيرا أرضا لف يده اليمنى حول رقبته ليخنقه مما أجبره على رفع يده بالاستسلام في الدقيقة 3:16 من الجولة الثانية ليحتفل بالانتصار مع نورمحمدوف.