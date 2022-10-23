ماخاتشيف ينهي حقبة أوليفيرا ويتوجه بطلا للوزن الخفيف في UFC (فيديو)

ومنذ خسارته أمام أدريانو مارتينز بالضربة القاضية في مباراته الثانية في UFC، حقق ماخاتشيف 10 انتصارات متتالية بستة نهائيات.

وعقب الانتصار احتفل نورمحمدوف بشدة بمواطنه ماخاتشيف ورفعه على كتفيه ودار أرجاء القاعة التي أقيمت بها النزال في العاصمة الإماراتية.

وتفوق ماخاتشيف في المعركة منذ الدقيقة الأولى، حيث وجه ضربات جيدة بالقدمين وهدد أوليفيرا في عدة مناسبات وكاد أن يدفعه للاستسلام مبكرا رغم محاولاته الكثيرة التي فشلت بسبب تفوق ماخاتشيف.

كما وجه ماخاتشيف بعض اللكمات في الجولة الأولى كادت أن تنهي النزال مبكرا. وتكرر الأمر في الجولة الثانية، لكن هذه المرة لم يسمح ماخاتشيف لأوليفيرا في المباراة.

وبعد أن طرح أوليفيرا أرضا لف يده اليمنى حول رقبته ليخنقه مما أجبره على رفع يده بالاستسلام في الدقيقة 3:16 من الجولة الثانية ليحتفل بالانتصار مع نورمحمدوف.