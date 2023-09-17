ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يكتسح ريال بيتيس

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا.

ويتقدم برشلونة بنقطة على ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسيداد غدًا الأحد.

ويستضيف برشلونة منافسه رويال أنتويرب البلجيكي يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي سيلتا فيغو وريال مايوركا وإشبيلية في الليغا.