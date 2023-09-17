ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يكتسح ريال بيتيس
اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس بالفوز عليه 5/0 في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
وتقدم البرتغالي جواو فيليكس لبرشلونة في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول على تقدم النادي الكتالوني 2/0.
وفي الدقيقة 62 سجل البديل البرازيلي فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة، من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعزز فيران توريس تقدم النادي الكتالوني بالهدف الرابع في الدقيقة 66 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
ووقع جواو كانسيلو الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 81.
وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا.
ويتقدم برشلونة بنقطة على ريال مدريد الذي يستضيف ريال سوسيداد غدًا الأحد.
ويستضيف برشلونة منافسه رويال أنتويرب البلجيكي يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي سيلتا فيغو وريال مايوركا وإشبيلية في الليغا.