تغريدة مشاري العفاسي تثير غضب جمهور الهلال (صورة)
تسبب مشاري راشد العفاسي في موجة غضب عارمة بين جماهير نادي الهلال السعودي إثر التغريدة التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس بعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة أرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.
وبعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عند 34 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة من العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الهلال عن استكمال سلسلة الانتصارات المحلية والممتدة منذ التعادل مع ضمك في سبتمبر 2023.
وبعد مباراة العين نشر العفاسي تغريدة تحميل الرقم خمسة في إشارة إلى عدد الأهداف التي تلقاها الهلال في المباراتين أمام العين ما أثار موجة غضب عارمة بين مشجعي النادي السعودي.
وإثر الهجوم عليه، قام العفاسي بنشر تغريدة أخرى، علق خلالها :" يشهد الله أني لم أتابع مبارة الهلال ولا أتابع أصلاً ، ومندهش من كمية التعصب الرياضي".
ومن المعروف ان العفاسي متابع جيد لكرة القدم، كما سبق له استقبال عدد من نجوم كرة القدم مثل المصريين محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي.
وتأهل العين تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا منتظرًا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.
وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.