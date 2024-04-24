تغريدة مشاري العفاسي تثير غضب جمهور الهلال (صورة)

تسبب مشاري راشد العفاسي في موجة غضب عارمة بين جماهير نادي الهلال السعودي إثر التغريدة التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس بعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة أرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.

وبعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عند 34 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة من العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الهلال عن استكمال سلسلة الانتصارات المحلية والممتدة منذ التعادل مع ضمك في سبتمبر 2023.