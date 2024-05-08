مبابي يعلق على خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند

أقر النجم الفرنسي وهداف دوري أبطال أوروبا كيليان مبابي أن التتويج بدوري أبطال أوروبا يحتاج إلى عمل كبير ومشوار طويل من الجهد، وذلك عقب خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي المسابقة وخروجه من السباق نحو اللقب القاري.

وتمكن دورتموند من تحقيق الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0/1، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليتمكن من حجز البطاقة الأولى في نهائي ويمبلي يوم 1 يونيو المقبل.

وفرض الفريق الباريسي سيطرة تامة على المباراة، بنسبة استحواذ قاربت 70 بالمائة وسيل من التصويبات نحو المرمى لكن واقعية بروسيا دورتموند حرمت مبابي ورفاقه من التسجيل.

وقال كيليان مبابي: "الفوز بدوري الأبطال يحتاج عملاً ومشواراً طويلاً وباريس سان جيرمان لم يكن بعيدا عن تحقيق البطولة".