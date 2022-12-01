وليد الركراكي مدرب المغرب: لمَ لا نحلم بالفوز بكأس العالم؟

وقال الركراكي للصحفيين بعدما تأهل المغرب إلى دور الـ16 لأول مرة منذ 36 عاما: "لم تكن مباراة سهلة، إنها الأفضل لنا بالبطولة، تحلينا بروح قتالية وفزنا عن استحقاق".

وأضاف: "لم نأت إلى هنا لنخسر، كل شيء ممكن والمستويات مختلفة للمنتخبات مثل الأرجنتين وفرنسا، أعتقد أن الأفارقة يمكنهم الذهاب بعيدا، ولمَ لا نحلم بالفوز بالكأس؟".

وتابع: "اللاعبون مستعدون للموت من أجل الفريق وتطبيق الخطة".